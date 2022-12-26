Xbox наносит ответный удар: игры какой студии никогда не выйдут на PlayStation

Редмондская компания объявила, что сразу три новые игры студии Bethesda не выйдут на PlayStation. Все они останутся эксклюзивами Xbox и ПК.

По данным The Verge, соответствующая информация стала частью документов, которые Microsoft направила Федеральной торговой комиссии США (FTC). Сделано это было после требования регулятора заблокировать сделку о приобретении Activision Blizzard.

К сожалению, названия самих игр в тексте документа не упоминаются. Но эксперты предположили, что речь идёт о Redfall, Starfield и The Elder Scrolls VI.