Xbox наносит ответный удар: игры какой студии никогда не выйдут на PlayStation

13:27, 26 декабря 2022
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Xbox наносит ответный удар: игры какой студии никогда не выйдут на PlayStationИ это может быть только началом
Не так давно стало известно, что силами Sony ремейк Silent Hill 2 и ряд других проектов никогда не появятся на Xbox. Microsoft достаточно быстро выступила с ответкой.
Фото: IGN
Редмондская компания объявила, что сразу три новые игры студии Bethesda не выйдут на PlayStation. Все они останутся эксклюзивами Xbox и ПК.
По данным The Verge, соответствующая информация стала частью документов, которые Microsoft направила Федеральной торговой комиссии США (FTC). Сделано это было после требования регулятора заблокировать сделку о приобретении Activision Blizzard.
К сожалению, названия самих игр в тексте документа не упоминаются. Но эксперты предположили, что речь идёт о Redfall, Starfield и The Elder Scrolls VI.