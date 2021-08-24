Xbox научат запускать полные версии игр ещё до их установки на консоль

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Вчера в 22:37
Xbox научат запускать полные версии игр ещё до их установки на консольРедмондцы не перестают приятно удивлять
В последние пару лет Microsoft явно делает успехи в нише игровых развлечений. Несмотря на фиаско, которым обернулся старт Xbox One в 2013 году, IT-гигант вовремя выправил ситуацию и сделал актуальные Xbox Series X и S очень даже желанной покупкой среди геймеров.
Очередным правильным шагом на пути к сердцу игроков станет появление новой функции в семействе консолей Xbox. Так, владельцы игровых приставок Microsoft смогут играть в любимые тайтлы ещё до их полноценной установки на саму консоль.
Это станет возможным за счёт появления Xbox Cloud Gaming на приставке, сообщает CNBC. Новая функция будет доступна не только на новейших Xbox Series X и S, но также и на консоли прошлого поколения — Xbox One.
Что же касательно сроков появления облачного сервиса на новой платформе, то случиться это должно до конца 2021 года, ближе к рождественским праздникам.