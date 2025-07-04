Xbox отменила новый Perfect Dark и Everwild, а студию The Initiative ликвидировала

Эти меры стали частью масштабных сокращений, затронувших 9000 сотрудников по всему миру, включая множество команд в Xbox.

Студия The Initiative, основанная в 2018 году с участием ветеранов индустрии, включая Даррелла Галлахера (Tomb Raider), занималась перезапуском культового шутера Perfect Dark. Разработка велась совместно с Crystal Dynamics, но теперь проект полностью закрыт, а сотрудничество прекращено.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути подтвердил, что отменены и другие неанонсированные игры, включая MMORPG Blackbird от ZeniMax Online, задуманную как преемник The Elder Scrolls Online. Вместе с тем он заверил, что более 40 проектов по-прежнему находятся в активной разработке.

Microsoft заявила, что окажет поддержку уволенным сотрудникам — включая выходные пособия и помощь в трудоустройстве.