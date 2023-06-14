Xbox-победа: презентация Microsoft увеличила продажи консолей компании на 1335%

Презентация впечатлила многих и стала заметным импульсом для всего бренда Xbox. Это подтверждается данными статистики Amazon, которая зафиксировала значительный рост спроса на консоли уже в первые сутки после трансляции.

Отчёт показал, что продажи Xbox Series X и S на Amazon выросли на целых 1335% после презентации Microsoft. Немалую роль в этом сыграла успешная демонстрация долгожданной многими Starfield.

Даже эксперты из Digital Foundry признали, что Xbox Games Showcase 2023 была лучшей презентацией Microsoft за последние 10 лет. Они отметили её масштаб и значимость для платформы.

Напомним, что в рамках выставки нам также показали немало других важных эксклюзивов платформы, включая Fable, Avowed и Forza Motorsport.