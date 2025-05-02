Xbox поднимет цены на консоли и игры из-за тарифного давления в США

Теперь стоимость более мощной консоли Xbox Series X в США составит около 600 долларов — это на 100 долларов больше, чем раньше. Цены также вырастут в Европе, Австралии и Великобритании.

На фоне этого PlayStation 5 Pro будет продаваться примерно за 700 долларов, а Nintendo планирует летом выпустить долгожданную консоль Switch 2. При этом рост пошлин на продукцию из Китая, Японии и Вьетнама, введенных во времена администрации Трампа, уже сказался на цене всех игровых устройств.

Помимо консолей, Microsoft планирует повысить цену некоторых игр до 80 долларов.