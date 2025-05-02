Xbox поднимет цены на консоли и игры из-за тарифного давления в США

Опубликовано 02 мая 2025, 15:491 мин.
Xbox поднимет цены на консоли и игры из-за тарифного давления в СШАPlayStation уже повысила стоимость ранее
Microsoft сообщила о повышении цен на консоли Xbox, геймпады и игры. Причиной стали американские тарифы, которые влияют на цепочки поставок и увеличивают производственные расходы. Аналогичный шаг ранее предприняла Sony, подняв цены на PlayStation 5.
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Теперь стоимость более мощной консоли Xbox Series X в США составит около 600 долларов — это на 100 долларов больше, чем раньше. Цены также вырастут в Европе, Австралии и Великобритании.
На фоне этого PlayStation 5 Pro будет продаваться примерно за 700 долларов, а Nintendo планирует летом выпустить долгожданную консоль Switch 2. При этом рост пошлин на продукцию из Китая, Японии и Вьетнама, введенных во времена администрации Трампа, уже сказался на цене всех игровых устройств.
Помимо консолей, Microsoft планирует повысить цену некоторых игр до 80 долларов.