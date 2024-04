Xbox представит серию Call of Duty о войне в Персидском заливе 9 июня

Хендерсон уточнил, что новые игры франшизы Call of Duty и несколько других проектов будут представлены 9 июня. По его словам, Microsoft представит Call of Duty: Black Ops Gulf War о войне в Персидском заливе 1990-1991 годов, проект Gears of War 6, а также раскроет даты выхода на рынок новых авиасимуляторов Microsoft Flight Simulator 2024, RPG Avowed и игру Indiana Jones and the Great Circle.

Кроме того, инсайдер рассказал, что 9 июня Microsoft раскроет информацию о расширении игровой библиотеки и подписки Xbox Game Pass играми от Activision Blizzard, включая серию Call of Duty.