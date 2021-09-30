Xbox признал, что игровые консоли останутся в дефиците и в 2022 году

Xbox признал, что игровые консоли останутся в дефиците и в 2022 годуПричина этого остаётся прежней
Среди геймеров до последнего теплилась надежда, мол до конца 2021 года ситуация выправится и долгожданные гаджеты можно будет купить в продаже. Но, как оказалось, всё не так радужно.
В публичной беседе с исполнительным директором Take-Two Interactive Штраусом Зельником, глава Xbox Фил Спенсер признался, что дефицит новейших игровых консолей продолжится и в 2022 году.
Связано это с целым рядом сложностей, а не только нехваткой полупроводников для чипов, пишет The Wrap со ссылкой на слова представителя Microsoft.
Я считаю, что слишком абстрактно говорить о том, что на поставки консолей влияет только дефицит чипов. Процесс получения всех необходимых компонентов для производства консоли и вывода её на рынок связан с целым рядом трудностей. И я думаю, что, к сожалению, проблемы с поставками будут с нами в течение многих-многих месяцев: определенно до конца этого календарного года и в следующем тоже.
Что интересно, слова Спенсера косвенно подтвердила и глава AMD Лиза Су. По её словам, дефицит ряда компьютерных (и консольных) комплектующих сохранится в первой половине 2022 года. При этом касательно второй половины следующего года она высказалась более оптимистично.