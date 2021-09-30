Xbox признал, что игровые консоли останутся в дефиците и в 2022 году

Среди геймеров до последнего теплилась надежда, мол до конца 2021 года ситуация выправится и долгожданные гаджеты можно будет купить в продаже. Но, как оказалось, всё не так радужно.

В публичной беседе с исполнительным директором Take-Two Interactive Штраусом Зельником, глава Xbox Фил Спенсер признался, что дефицит новейших игровых консолей продолжится и в 2022 году.

Связано это с целым рядом сложностей, а не только нехваткой полупроводников для чипов, пишет The Wrap со ссылкой на слова представителя Microsoft.