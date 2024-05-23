Xbox распространит единый интерфейс на все свои игры. Даже на других консолях

Опубликовано 23 мая 2024, 14:15
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Xbox распространит единый интерфейс на все свои игры. Даже на других консоляхНо подробностей пока нет
Главный редактор инсайдерского издания Windows Central Джез Корден сообщил о том, что его источники в Microsoft рассказали ему о появлении единого социального интерфейса в играх на консолях семейства Xbox.
При этом такой интерфейс можно будет открыть в играх Xbox даже на других консолях, на той же PlayStation. Однако ни о сроках, ни подробностей о функциях оверлея от Xbox Корден не рассказал. Он отметил только, что Microsoft работает над реализацией нового уровня экосистемы Xbox.
«Если вы играете в Sea of Thieves, скажем, на PlayStation, вы сможете открыть интерфейс Xbox. Что-то вроде Battle.net и других подобных оверлеев», — уточнил инсайдер.
Источник:YouTube
Автор:Андрей Кадуков
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