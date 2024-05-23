Xbox распространит единый интерфейс на все свои игры. Даже на других консолях

При этом такой интерфейс можно будет открыть в играх Xbox даже на других консолях, на той же PlayStation. Однако ни о сроках, ни подробностей о функциях оверлея от Xbox Корден не рассказал. Он отметил только, что Microsoft работает над реализацией нового уровня экосистемы Xbox.

«Если вы играете в Sea of Thieves, скажем, на PlayStation, вы сможете открыть интерфейс Xbox. Что-то вроде Battle.net и других подобных оверлеев», — уточнил инсайдер.