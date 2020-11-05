Xbox Series X будет продаваться со скидкой 4 тысячи рублей на следующий день после релиза

Помочь в этом призвана распродажа 11.11 на AliExpress. Так, если сама по себе консоль продается на площадке за 45,590 рублей, то с учетом скидки в период распродажи, ее можно будет ухватить всего лишь за 41,590 рублей. Для того, чтобы новинка обошлась дешевле, чем в официальном магазине Microsoft, достаточно будет ввести промокод GALKINSALE и получить скидку в 4,000 рублей.

Напомним, что 10 ноября в продажу поступит сразу две новые консоли от создателей Windows: Xbox Series X и Series S. Последняя является “младшей” модификацией, которая лишена оптического привода и в целом является более слабой игровой приставкой. Цена новинок составляет 45,590 и 26,990 рублей соответственно.