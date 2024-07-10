Xbox Series X и S научили запускать PS3-игры

Это произошло благодаря поддержке Mesa (OpenGL/Vulkan), что делает возможной эмуляцию PS3 и Nintendo Switch.

Теперь на Xbox Series X и S могут работать такие игры, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. К слову, Sony так и не реализовала полноценную обратную совместимость для PS3 на PlayStation 5.

Отметим, что режим разработчика на Xbox Series X и S позволяет разрабатывать и тестировать ПО на розничных консолях. Но если знать что делать, то этот режим позволяет заниматься и подобными интересными экспериментами.