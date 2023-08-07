Xbox Series X станет дешевле за счёт отказа от дисковода в консоли

Эта информация была раскрыта во время подкаста Xbox Era. Отказ от дисковода позволит сделать устройство более доступным для потребителей. Особенно для тех, кто ещё колеблется относительно покупки текущего поколения консоли.

Кроме того, по слухам, компания планирует выпустить некое «другое оборудование» в 2025 году. Хотя конкретные детали девайса пока не раскрыты, известно, что это не будет более мощной версией Xbox Series X.

На данный момент самым доступным способом погрузиться в актуальное поколение консолей от Microsoft является Xbox Series S.

Несмотря на то что эта модель была хорошо принята покупателями, разработчики неоднократно критиковали её из-за технических ограничений, которые в том числе влияют на процесс разработки игр.