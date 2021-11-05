Xbox Series X унизила ПК: консоль за 70 тысяч не уступает по графике компьютерам за 200 тысяч рублей

Все версии игры автор сравнил в режиме максимального качества графики с разрешением 4k. Консоль Xbox Series X показала 30 к/с, а ПК — 60 к/с. Ни детализация, ни глубина прорисовки кадров игры на консоли не уступила качеству графики на компьютере.

Для топового игрового ПК, с одной из самых дорогих на рынке видеокарт, — это недостаточный отрыв. Особенно с учётом того, что Xbox Series X в рознице сегодня стоит 65-70 тысяч рублей, а GeForce RTX 3080 в новом состоянии сама по себе обойдётся в 140-180 тысяч рублей. А если рассматривать не видеокарту отдельно, а компьютер в сборе, конфигурация с шестиядерным Intel Core i5/Ryzen 5, соответствующей матплатой на чипсетах B550/B560, 16 ГБ оперативной памяти, RTX 3080, SSD, блоком питания и корпусом переваливает за 200 тысяч рублей.

Консоли всегда стоили дешевле аналогичных по игровому потенциалу компьютеров, потому что на консолях были более дорогие игры, а графика даже со слабым железом была на уровень выше за счёт оптимизации и однозадачности. Но в 2021 году, как видите, консоли уже в три раза дешевле игровых компьютеров, что заставляет задуматься всех любителей игр, у кого для работы уже есть старый компьютер или ноутбук.