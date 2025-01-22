Xiaomi научила запускать Windows-игры свой планшет Pad 6S Pro

Технология позволяет запускать игры локально, без интернет-подключения, с минимальной потерей производительности GPU — всего 2.9%.

На планшете уже запустили Steam, открыв доступ к библиотеке игр, включая Tomb Raider. Однако не все игры поддерживаются, что связано с ограничениями платформы. Также планшет поддерживает подключение контроллеров Xbox, что делает игровой процесс удобным.

WinPlay обещает стать инновационным решением для любителей игр на Android-устройствах. Пока технология доступна для ограниченного числа пользователей через тестовую программу Xiaomi Community.

Возможное расширение функции на смартфоны пока не подтверждено, но разработка уже привлекла внимание геймеров благодаря своей производительности и перспективам.