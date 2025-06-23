Xiaomi представила беспроводной геймпад с модульным дизайном и поддержкой планшетов

В демонстрационном материале, контроллер использовался для запуска Black Myth: Wukong через облачный гейминг. Там же можно было разглядеть наличие собственной панели настроек, где можно изменять чувствительность стиков, отклик триггеров, схему управления, силу вибрации и подсветку. Также доступны обновления прошивки и сброс до заводских настроек.

Геймпад отличается модульной конструкцией: его левую и правую части можно отсоединять, и каждая из них отображает уровень заряда батареи отдельно. Судя по отсутствию разъема USB, устройство работает исключительно по Bluetooth, что исключает проводное подключение.

Ранее на стриме одного из руководителей компании подтвердилась информация о поддержке смартфонов и планшетов, а также возможность подключения к Xbox (подробности пока не раскрыты).

Контроллер выполнен в бело-сером цвете и снабжен выдвижными байонетами для крепления к устройствам. О дате выхода и цене информации пока нет, но релиз, вероятно, состоится одновременно с планшетом Redmi K Pad.