Xiaomi выпустила игру-клон PUBG

Компания Xiaomi представила мобильную игру Survival Game. Фактически, это конкурент популярных PUBG и Fortnite.
Survival Game для доступна через онлайн-магазин Mi App Store. Она тестировалась в закрытом режиме с конца 2018 года, а теперь вышла в открытый доступ. По словам разработчиков, игра всё ещё находится в стадии бета-тестирования.
1 / 5
Если у вас нет смартфона Xiaomi, то в сети можно легко найти ссылку на загрузку APK-файла с игрой. Для установки требуется 185 МБ свободного места на накопителе.
Игра ориентирован на индийский рынок. Впрочем, можно ожидать её выход и в других регионах по завершению бета-тестирования.