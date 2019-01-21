Xiaomi выпустила игру-клон PUBG

Если у вас нет смартфона Xiaomi, то в сети можно легко найти ссылку на загрузку APK-файла с игрой. Для установки требуется 185 МБ свободного места на накопителе.

Игра ориентирован на индийский рынок. Впрочем, можно ожидать её выход и в других регионах по завершению бета-тестирования.