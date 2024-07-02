Игры
Опубликовано 02 июля 2024, 09:28
1 мин.

«Я знаю кунг-фу»: первый пациент Neuralink начал обыгрывать обычных людей в видеоиграх благодаря мозговому импланту

Получается аппаратное читерство
В начале 2024 года Ноланд Арбо стал первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink.
«Я знаю кунг-фу»: первый пациент Neuralink начал обыгрывать обычных людей в видеоиграх благодаря мозговому импланту
© Futurism

29-летний Арбо потерял контроль над конечностями после несчастного случая, но теперь может управлять курсором силой мысли благодаря устройству в его мозгу.

На подкасте Джо Рогана парень рассказал, что благодаря импланту у него появились новые игровые навыки.

«У меня в голове, по сути, aim-бот, — сказал он, имея в виду программы, которые автоматически наводят прицел в играх. Это дает ему нечестное преимущество, и он считает, что для таких, как он, могут создать отдельные лиги.

Хотя игры, такие как Call of Duty, пока недоступны для Neuralink, Арбо успешно играл в Civilization VI и Mario Kart.

Однако его опыт оказался не без проблем. Ранее он терял контроль над курсором, так как нити в его моторной коре начали смещаться. Из-за этого компания даже намерена ввести провода глубже в мозг.

Источник:Futurism
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Мозг
,
#Илон Маск