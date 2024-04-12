Яндекс представил аналог игрового сервиса Xbox Cloud Gaming

Опубликовано 12 апреля 2024, 07:30
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Яндекс представил аналог игрового сервиса Xbox Cloud GamingИли даже больше GeForce Now от NVIDIA
Яндекс не отстает от мировых трендов: компания представила свой аналог популярных сервисов Xbox Cloud Gaming и GeForce Now под названием «Плюс Гейминг».
Сервис работает по схожей схеме: он позволяет запускать современные видеоигры на любом компьютере, даже на слабых устройствах, без необходимости их скачивать и устанавливать.
Для работы требуется только Windows 10 (поддержка macOS появится позже) и стабильное интернет-соединение от 30 Мбит/с.
«Плюс Гейминг» позволяет играть в игры из библиотеки Steam и free-to-play проекты. Разработчики обещают возможность запускать игры на максимальных настройках графики.
Стоимость часа игры через «Плюс Гейминг» составляет 80 рублей. Для владельцев подписки «Яндекс Плюс» тариф будет дешевле — 55 рублей в час.
Принять участие в бета-тестировании сервиса может любой желающий. Для этого нужно оставить заявку на сайте.