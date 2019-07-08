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"Яндекс" разработал сервис для пожертвований стримерам

Называться будет “Я.Стример”, а создан на базе “Яндекс.Денег”
“Яндекс.Деньги” буквально сегодня, 8 июля, запустили свой новый сервис — “Я.Стример”. Он создан для того, чтобы принимать донаты от подписчиков во время онлайн-трансляции и через виджеты показывать другим пользователям, как проходит процесс сбора денег. “Я.Стример” — совместный проект “Яндекс.Денег” и Donate.Stream.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно лишь зайти на “Яндекс.Деньги” и в меню кошелька выбрать “Сбор денег”. После чего ткнуть на “Я.Стример”. Откроется страница, на которой нужно будет авторизоваться через свой аккаунт в “Яндексе”. После всего этого пользователь получить возможность привязать свой электронный кошелек к “Я.Стримеру”, настроить виджеты для приема денег через донаты и выведения информации на экраны зрителей. Далее “Я.Стример” выдаст уникальную ссылку, которая даст возможность принимать донаты и которую надо будет разместить на сервисе проведения стрима.

Сервис берет комиссию только со стримера — пользователи никаких денег сверх донатов не платят. Стример же должен будет заплатить комисию: 0,5% — за перевод из кошелька, 2,5% — с карты.

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