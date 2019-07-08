"Яндекс" разработал сервис для пожертвований стримерам

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно лишь зайти на “Яндекс.Деньги” и в меню кошелька выбрать “Сбор денег”. После чего ткнуть на “Я.Стример”. Откроется страница, на которой нужно будет авторизоваться через свой аккаунт в “Яндексе”. После всего этого пользователь получить возможность привязать свой электронный кошелек к “Я.Стримеру”, настроить виджеты для приема денег через донаты и выведения информации на экраны зрителей. Далее “Я.Стример” выдаст уникальную ссылку, которая даст возможность принимать донаты и которую надо будет разместить на сервисе проведения стрима.

Сервис берет комиссию только со стримера — пользователи никаких денег сверх донатов не платят. Стример же должен будет заплатить комисию: 0,5% — за перевод из кошелька, 2,5% — с карты.