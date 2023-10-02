Японцы раскупили недоконсоль PlayStation Portal по предзаказу

Несмотря на то, что многие не верили в наличие широкого рынка для подобного девайса, на родине, в Японии, подобный гаджет внезапно вызвал большой интерес.

Сообщается, что все экземпляры PlayStation Portal, который стал доступен для всего мира 29 сентября, были раскуплены на всех крупных онлайн-площадках Японии, включая Amazon и Sony Store.

Напомним, что основная критика PlayStation Portal связана с отсутствием облачного стриминга, поддержки Bluetooth и других функций, таких как встроенный медиаплеер.

Однако, судя по всему, PlayStation Portal готовится к успешному запуску. Как минимум на одном рынке. Ожидается, что устройство поступит в продажу по всему миру 15 ноября.