Японцы раскупили недоконсоль PlayStation Portal по предзаказу

Японцы раскупили недоконсоль PlayStation Portal по предзаказуОх уж эти японцы
PlayStation Portal — это устройство для удалённой игры. При этом на неё транслируются игры с PlayStation 5 через WiFi. То есть о какой-либо самостоятельности речи не идёт.
Несмотря на то, что многие не верили в наличие широкого рынка для подобного девайса, на родине, в Японии, подобный гаджет внезапно вызвал большой интерес.
Сообщается, что все экземпляры PlayStation Portal, который стал доступен для всего мира 29 сентября, были раскуплены на всех крупных онлайн-площадках Японии, включая Amazon и Sony Store.
Напомним, что основная критика PlayStation Portal связана с отсутствием облачного стриминга, поддержки Bluetooth и других функций, таких как встроенный медиаплеер.
Однако, судя по всему, PlayStation Portal готовится к успешному запуску. Как минимум на одном рынке. Ожидается, что устройство поступит в продажу по всему миру 15 ноября.