Японцы выпустили консоль в форме женской груди

Если знать основную специализацию Nutaku, то такой стил становится неудивительным, даже удивительно целомудренным. Дело в том, что Nutaku распространяет игры для взрослых в стиле хентай. Игровая приставка ориентирована на поклонников таких игр.

После покупки The Console достаточно подключить к телевизору и можно начинать играть в игры, которые уже установлены в память устройства. Приставка поддерживает подключение к беспроводной сети, есть HDMI, два порта USB и аудиоразъём. С неё можно подключаться к цифровой платформе Nutaku с более чем 20 миллионами зарегистрированных пользователей. Стоит такая приставка $169,99. На данный момент она распродана, но ожидается пополнение складских запасов.