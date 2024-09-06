Япония добавила первую в истории консоль в реестр «Наследие технологий будущего» — ею оказалась PlayStation 2

Это сделало устройство первой игровой консолью в этом престижном списке из 381 технологии. PS2 стала одной из 18 новых добавленных в этом году позиций, заняв место под номером 365.

Ключевой причиной выбора PlayStation 2 стала её инновационность на момент выхода: это первая игровая консоль, способная проигрывать DVD, что в значительной степени способствовало популяризации этого формата.

Кроме того, PS2 предлагала передовые для своего времени технические характеристики, обеспечивая высококачественную графику и реалистичную анимацию.

Стоит также отметить культурное влияние консоли: PlayStation 2 все ещё остаётся самой продаваемой игровой консолью в истории.