Японские игры для PS распродают с огромными скидками

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Японские игры для PS распродают с огромными скидкамиВплоть до -86%
В онлайн-магазине PlayStation Store началась акция «Хиты Японии». В ее рамках японские игры можно ухватить с огромными скидками — вплоть до -86%.
Так, со скидкой в -86% доступна игра NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER. Напомним, что в обычное время ее продают за 4 639 рублей, тогда как сейчас она доступна за 649.
RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition, в свою очередь, предлагается со скидкой в -60%. Если в обычное время это издание продают за 2 899 рублей, то сейчас его предлагается купить за 1 159.
За полцены можно купить The FINAL FANTASY® IX Digital Edition — цена упала с 1 499 рублей до 749.
Продлится данная акция до 7 октября. Посмотреть весь список японских игр, стоимость которых упала в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.