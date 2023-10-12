Японские разработчики представили хоррор, из-за которого тестировщика увезли в больницу

Эта игра вдохновлена псевдодокументальными фильмами 90-х годов и предлагает игрокам исследовать таинственный лес в Америке в течение 18 минут. Особенностью игры является то, что время в ней движется только тогда, когда двигается игрок.

Однако самой уникальной особенностью «DON’T SCREAM» является система, при которой игра перезапускается, если игрок издаёт крик или громкий звук.

Для этого игра требует подключённого микрофона. Геймерам же рекомендуется тщательно настроить его чувствительность.