Японские разработчики представили хоррор, из-за которого тестировщика увезли в больницу

Японские разработчики представили хоррор, из-за которого тестировщика увезли в больницуЗвучит интригующе
Дуэт японских разработчиков Joure и Joe анонсировали свой новый хоррор-проект под названием «DON’T SCREAM».
Эта игра вдохновлена псевдодокументальными фильмами 90-х годов и предлагает игрокам исследовать таинственный лес в Америке в течение 18 минут. Особенностью игры является то, что время в ней движется только тогда, когда двигается игрок.
Однако самой уникальной особенностью «DON’T SCREAM» является система, при которой игра перезапускается, если игрок издаёт крик или громкий звук.
Для этого игра требует подключённого микрофона. Геймерам же рекомендуется тщательно настроить его чувствительность.
Несмотря на то, что игра является скорее симулятором страха без особой сюжетной линии, разработчики утверждают, что она идеально подходит для того, чтобы напугать друзей или семью.
Степень ужаса, который может предложить игра, подтверждается тем, что главный тестировщик проекта (жена одного из разработчиков) была доставлена в больницу после сессии игры.