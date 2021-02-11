Игры
Сегодня в 15:13
Японские видеоигры для PS продаются с большими скидками
До 25 февраля
Онлайн-магазин PlayStation Store запустил очередную распродажу. В ее рамках с большими скидками предлагаются такие игры, как Metal Gear Solid, Resident Evil и прочие японские хиты.
Так, хардкорный боевик DARK SOULS III продается за 894 рубля вместо прежних 3 579 рублей.
Metal Gear Solid V, в свою очередь, отдают за 539 вместо прежних 1 799 рублей.
Стоимость популярного хоррора RESIDENT EVIL 2 упала с 2 299 рублей до 919 рублей, тогда как RESIDENT EVIL 3 можно купить за 1 154 рублей вместо прежних 3 499 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Отметим, что акция продлится вплоть до 25 февраля.