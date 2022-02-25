Японский ответ Game Pass: раскрыты подробности и цены игровой подписки Sony

Японский ответ Game Pass: раскрыты подробности и цены игровой подписки SonyЗвучит как сильная заявка на успех
По словам редактора портала VentureBeat Джеффа Грабба, который ранее многократно делился сбывшимися прогнозами, японский техногигант уже близок к анонсу нового подписочного сервиса. Называться он будет Spartacus, а разделить его планируется на три уровня.
Первый будет базовым (essential). Его цена составит 10 долларов в месяц, а оформившие его получат доступ к ежемесячным раздачам наборов заранее подобранных игр. По своей сути, это будет всё та же PS Plus, только «в профиль».
Второй уровень — продвинутый (extra). За него попросят уже 13 долларов в месяц, взамен чего предоставят как наборы игр из предыдущего пункта, так и доступ к отдельной библиотеке из 250–300 тайтлов. Больше всего это похоже на уже существующий сервис PS Now.
Совершенно новый уровень — премиальный (premium). Его цена — 16 долларов в месяц. За эти деньги пользователи получат доступ ко всему, что есть в предыдущих пунктах, а также доступ к коллекции классических проектов Sony. Часть из них будет доступна исключительно с помощью облачного стриминга.