Японский ответ Game Pass: раскрыты подробности и цены игровой подписки Sony

По словам редактора портала VentureBeat Джеффа Грабба, который ранее многократно делился сбывшимися прогнозами, японский техногигант уже близок к анонсу нового подписочного сервиса. Называться он будет Spartacus, а разделить его планируется на три уровня.

Первый будет базовым (essential). Его цена составит 10 долларов в месяц, а оформившие его получат доступ к ежемесячным раздачам наборов заранее подобранных игр. По своей сути, это будет всё та же PS Plus, только «в профиль».