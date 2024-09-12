YouTube-видео с анонсом PS5 Pro утонул в дизлайках

Техническая презентация Марка Черни также вызвала негативную реакцию, с 136 000 дизлайков против 90 000 лайков.

Основные претензии пользователей касаются высокой цены, отсутствия дисковода в комплекте, который нужно покупать отдельно. Это заметно увеличивает общую стоимость консоли. Также геймеров возмутило отсутствие на данный момент игр, которые могли бы полностью раскрыть потенциал PS5 Pro.