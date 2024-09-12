Игры
Опубликовано 12 сентября 2024, 08:59
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YouTube-видео с анонсом PS5 Pro утонул в дизлайках

И это не самый худший исход
Анонс PS5 Pro на YouTube столкнулся с волной негатива, что привело к массам дизлайков под официальным видео.
YouTube-видео с анонсом PS5 Pro утонул в дизлайках
© PlayGround.ru

На момент написания материала, трейлер получил около 173 000 «пальцев вниз», что значительно превосходит число лайков — около 53 000.

Это можно объяснить высокой стартовой ценой консоли в €800 (или $700 в Северной Америке), которую многие пользователи сочли чрезмерной.

YouTube-видео с анонсом PS5 Pro утонул в дизлайках
© PlayGround.ru

Техническая презентация Марка Черни также вызвала негативную реакцию, с 136 000 дизлайков против 90 000 лайков.

Основные претензии пользователей касаются высокой цены, отсутствия дисковода в комплекте, который нужно покупать отдельно. Это заметно увеличивает общую стоимость консоли. Также геймеров возмутило отсутствие на данный момент игр, которые могли бы полностью раскрыть потенциал PS5 Pro.

Источник:PlayGround.ru
Автор:Булат Кармак
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#PlayStation 5 Pro
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