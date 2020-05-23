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Юмористическая серия шутерных игр Serious Sam продается с большими скидками
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Аттракцион невиданной щедрости от популярного сервиса цифровой дистрибуции Steam продолжает набирать обороты. Напомним, что нескольким ранее мы писали об акции, в рамках которой можно приобрести необычную головоломку Human: Fall Flat дешевле 200 рублей. Сейчас же в онлайн-магазине с большими скидками продается юмористическая серия шутерных игр Serious Sam.
Так, Serious Sam 3: BFE, которое в обычное время доступно за 599 рублей можно ухватить всего за 59. Данный тайтл представляет из себя шутерную игру в аркадном стиле, комичность которого заключается в его нетривиальном сюжете. По сюжету игры на Землю проникли инопланетяне, тогда как главному герою по имени Сэм, для борьбы с пришельцами, необходимо добраться до древнего артефакта в Египте. Словом, скучать за игрой точно не придется.
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