Юмористический шутер Serious Sam отдают бесплатно и навсегда

Игра представляет из себя фантастический шутер с нетривиальным сюжетом. Так, действия в тайтле разворачиваются в недалеком будущем, в котором человечество достигло такого уровня жизни, что может себе позволить межзвездные путешествия. В ходе одного из них люди столкнулись в великим злом, которое намерено ликвидировать человеческую расу. Главному герою, спецназовцу Сэму, предстоит спасти человечество, отправившись во времена Древнего Египта для изменения хода истории.

Загрузить свою копию юмористического шутера можно по этой ссылке. Однако стоит отметить, что бесплатная раздача будет действовать ограниченное количество времени. Закончится она 26 августа в 16:00 по московскому времени.