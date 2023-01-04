За какую игру пользователи голосовали чаще всего в 2022 году

23:41, 04 января 2023
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За какую игру пользователи голосовали чаще всего в 2022 годуЭто Elden Ring
Чаще всего «Игрой года» в течение 2022 года становилась Elden Ring. Пользователь форума ResetEra под ником BrickArts295 подсчитал, какие игровые проекты и сколько раз удостаивались высоких оценок профессионалов и любителей.
Фото: Eurogamer.net
Оказалось, что абсолютный рекордсмен — игра Elden Ring. Этот проект получал звание «Игра года» 324 раза в течение 2022 года. Из них 281 раз — оценки профильных СМИ, 43 — оценка геймеров.
BrickArts295 рассказал и о другой игре, отмеченной как профильными ресурсами, так и рядовыми игроками. Так, предыдущим рекордсменом был проект The Last of Us Part II c результатом 322 победы в течение года.