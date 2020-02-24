DMCA-жалоба, то есть жалоба, основанная на законе об авторском праве в цифровую эпоху, была подана еще 14 февраля текущего года. Издатель выступил с требованием, согласно которому Reddit обязан раскрыть личные данные пользователя под ником Assyrian2410 — именно он опубликовал на портале изображение с подписью Call of Duty: Warzone. Таким образом пользователь умудрился анонсировать режим “Королевской битвы” в новом Call of Duty: Modern Warfare задолго до официального заявления компании-разработчика.

В случае, если Activision удастся добиться своего, то она создаст прецедент, после которого за утечку информации о компьютерных играх начнут подавать в суд.