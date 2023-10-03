Забаненные за использование Windows 7 игроки Counter-Strike 2 вновь получили доступ к игре

Это привело к блокировке их аккаунтов. Однако компания Valve признала, что блокировка была ошибочной.

Valve начала блокировать аккаунты игроков, использующих Windows 7, ещё до официального релиза игры. Пользователи были заблокированы античитом компании за якобы использование запрещённых утилит, хотя на самом деле они не нарушали правил.

После обнаружения ошибки 2 октября, Valve начала процесс разблокировки аккаунтов. В соответствующем сообщении говорится: «Приносим извинения. Похоже, мы допустили ошибку. Мы снимаем ошибочную блокировку. Теперь вы снова можете играть на серверах этой игры, защищённой VAC».

Стоит отметить, что по данным отчёта Steam Survey, доля пользователей Windows 7 среди игроков составляет 1,29%.