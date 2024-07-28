Забастовка актёров против игровых компаний не коснётся GTA VI

Опубликовано 28 июля 2024, 00:45
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Забастовка актёров против игровых компаний не коснётся GTA VIЭто пообещала Гильдия актёров США
Гильдия актёров США SAG-AFTRA 26 июля в 10:01 мск начала забастовку из-за использования игровыми компаниями ИИ-инструментария для озвучки персонажей игр. То есть люди фактически протестуют против вытеснения их технологиями.
© Rockstar Games
Однако в организации заверили, что забастовка не коснётся ряда проектов, включая ожидаемую геймерским сообществом GTA VI. Представители SAG-AFTRA развеяли слухи о влиянии забастовки на игры.
В Гильдии объяснили, что забастовка не касается любых проектов, разработка которых длится дольше года, в том числе это игры Rockstar Games. К тому же актёры озвучки не перестанут работать над сервисными играми, для которых регулярно выходят контентные обновления.
Источник:gamesradar
Автор:Андрей Кадуков
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