Забастовка актёров против игровых компаний не коснётся GTA VI

Однако в организации заверили, что забастовка не коснётся ряда проектов, включая ожидаемую геймерским сообществом GTA VI. Представители SAG-AFTRA развеяли слухи о влиянии забастовки на игры.

В Гильдии объяснили, что забастовка не касается любых проектов, разработка которых длится дольше года, в том числе это игры Rockstar Games. К тому же актёры озвучки не перестанут работать над сервисными играми, для которых регулярно выходят контентные обновления.