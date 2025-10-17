Задания, награды и выплаты — EA подключила фанатов к развитию Battlefield 6

Опубликовано 17 октября 2025, 11:081 мин.
Задания, награды и выплаты — EA подключила фанатов к развитию Battlefield 6Приятный бонус
Electronic Arts запустила новую инициативу под названием Battlefield Creator Program, которая позволит фанатам зарабатывать реальные деньги, создавая контент по Battlefield 6.
По замыслу EA, программа должна превратить игру в долгосрочный live-сервис, где сообщество станет активным участником развития проекта, а не просто наблюдателем.
Игроки смогут получать внутриигровые награды, эксклюзивные предметы, физические призы и даже денежные выплаты. Однако принять участие смогут не все. Чтобы подать заявку, нужно соответствовать хотя бы одному из критериев:
- в среднем 50+ зрителей на стримах за последние три месяца;
- 3000 просмотров на длинных видео;
- 5000 просмотров на коротких роликах в YouTube или TikTok;
- не менее 2000 подписчиков на одной из платформ.
При этом EA уточняет, что выполнение условий не гарантирует принятие — каждая заявка рассматривается вручную.
Создатели, прошедшие отбор, смогут выполнять специальные задания как в игре, так и вне её, получая очки, которые можно обменять на призы и денежные выплаты. Подробности о миссиях и системе вознаграждений EA обещает раскрыть позже.