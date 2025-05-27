Замена Windows 11 на SteamOS увеличила fps на Lenovo Legion Go S — в Cyberpunk 2077 прирост до 28%

Кроме того, SteamOS оказалась значительно эффективнее с точки зрения энергопотребления. В некоторых сценариях автономность устройства под новой системой была вдвое выше, чем под Windows 11.

Это делает систему от Valve привлекательной альтернативой для владельцев портативных консолей, стремящихся к большей производительности и лучшему времени работы без подзарядки.