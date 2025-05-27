Игры
Опубликовано 27 мая 2025, 09:33
1 мин.

Замена Windows 11 на SteamOS увеличила fps на Lenovo Legion Go S — в Cyberpunk 2077 прирост до 28%

Результат ошеломляющий
После выхода обновления SteamOS 3.7.8, блогер Dave2D протестировал, как операционная система от Valve влияет на производительность Lenovo Legion Go S.
Замена Windows 11 на SteamOS увеличила fps на Lenovo Legion Go S — в Cyberpunk 2077 прирост до 28%
© YouTube

Он заменил штатную Windows 11 на SteamOS и сравнил показатели fps в популярных играх. Результаты оказались неожиданно впечатляющими.

В Helldivers 2 частота кадров выросла на 8%, в Doom Eternal — на 14%, а в третьем Ведьмаке — на 15%. Самый большой прирост зафиксирован в Cyberpunk 2077, где fps увеличился на 28% по сравнению с Windows. Исключением стала Marvel's Spider-Man 2, где никакой разницы замечено не было.

© YouTube

Кроме того, SteamOS оказалась значительно эффективнее с точки зрения энергопотребления. В некоторых сценариях автономность устройства под новой системой была вдвое выше, чем под Windows 11.

Это делает систему от Valve привлекательной альтернативой для владельцев портативных консолей, стремящихся к большей производительности и лучшему времени работы без подзарядки.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
,
#SteamOS
,
#портативная консоль