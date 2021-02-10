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Сегодня в 15:50
Запущена бесплатная раздача Assassin's Creed Chronicles: China
До 16 февраля
Сегодня мы писали о большой распродаже в онлайн-магазине Ubisoft, приуроченной к Лунному Новому году. Однако сервис подготовил не только скидки на игры до 85%, но и бесплатную раздачу тайтла Assassin's Creed Chronicles: China.
Действия в Assassin's Creed Chronicles: China разворачивались в Китае в 1526 году. Протагонистом игры стала девушка по имени Шао Цзюнь, которая является последним ассасином из китайского братства. По сюжету, она прошла обучение у Эцио Аудиторе и приняла решение вернуться на родину, чтобы отомстить тем, по чьей вине погибли ассасины.
Добавить игру в свою библиотеку Uplay бесплатно можно вплоть до 16 февраля. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.