Запущена бесплатная раздача Assassin's Creed Chronicles: China

Действия в Assassin's Creed Chronicles: China разворачивались в Китае в 1526 году. Протагонистом игры стала девушка по имени Шао Цзюнь, которая является последним ассасином из китайского братства. По сюжету, она прошла обучение у Эцио Аудиторе и приняла решение вернуться на родину, чтобы отомстить тем, по чьей вине погибли ассасины.

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