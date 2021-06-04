Warhammer Underworlds: Online представляет из себя цифровую адаптацию популярной настольной пошаговой стратегии от Games Workshop. Игрокам предоставляется возможность выбрать отряд и сформировать собственную колоду, побеждая с ее помощью в обычных и рейтинговых матчах. Скачать игру бесплатно можно вплоть до 10 июня, перейдя по этой ссылке.

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