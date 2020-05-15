Сейчас же в сервисе цифровой дистрибуции Humble Bundle была запущена бесплатная раздача экшен-платформера Aegis Defenders. В данном тайтле геймерам предстоит сыграть сразу за четырех персонажей. Помимо стандартного набора возможностей: бегать, прыгать и атаковать, каждый из героев наделен уникальной способностью. Всего в игре предусмотрено 18 основных уровней, а также порядка трех бонусных уровней.

Так, если в обычное время игра продается за 1482 рубля, то вплоть до 17 мая ее можно будет установить со 100% скидкой.