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Запущена бесплатная раздача экшен-платформера Aegis Defenders
Акция продлится до 17 мая
В последнее время цифровые магазины по продаже игр щедры на бесплатные раздачи. Напомним, что буквально вчера Epic Games начал раздавать пятую часть игры легендарной серии GTA, что, к слову, в связи с наплывом геймеров, повлекло за собой сбои в работе магазина.
Сейчас же в сервисе цифровой дистрибуции Humble Bundle была запущена бесплатная раздача экшен-платформера Aegis Defenders. В данном тайтле геймерам предстоит сыграть сразу за четырех персонажей. Помимо стандартного набора возможностей: бегать, прыгать и атаковать, каждый из героев наделен уникальной способностью. Всего в игре предусмотрено 18 основных уровней, а также порядка трех бонусных уровней.
Так, если в обычное время игра продается за 1482 рубля, то вплоть до 17 мая ее можно будет установить со 100% скидкой.