Запущена бесплатная раздача игры о колонизации Марса

Surviving Mars представляет из себя научно-фантастический симулятор градостроительства, в рамках которого геймерам предстоит колонизировать Марс и приспосабливаться к жизни в этих условиях. Так, в тайтле есть возможность выращивать еду, добывать минералы, исследовать новые технологии, эксплуатировать дроны и строить защитные сооружения. Также в игре нужно взять на себя ответственность и за жизнеспособность колонистов.

В обычное время игра продается за 515 рублей. Однако вплоть до 18 марта скачать ее можно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.