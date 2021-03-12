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Запущена бесплатная раздача игры о колонизации Марса
Surviving Mars
В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store запущена очередная бесплатная раздача игры. На этот раз со 100% скидкой предлагается установить игру о колонизации Марса Surviving Mars.
Surviving Mars представляет из себя научно-фантастический симулятор градостроительства, в рамках которого геймерам предстоит колонизировать Марс и приспосабливаться к жизни в этих условиях. Так, в тайтле есть возможность выращивать еду, добывать минералы, исследовать новые технологии, эксплуатировать дроны и строить защитные сооружения. Также в игре нужно взять на себя ответственность и за жизнеспособность колонистов.
В обычное время игра продается за 515 рублей. Однако вплоть до 18 марта скачать ее можно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.