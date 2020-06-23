Запущена бесплатная раздача игры-симулятора фермы с современной графикой

В Farming Simulator 16 геймерам предоставляется возможность возглавить собственную ферму, приобретая для нее ряд машины от всемирно известных производителей сельскохозяйственной техники, включая New Holland, Case IH, Ponsse, Lamborghini, Horsch, Krone, Amazone, MAN и прочие. В игре геймеры могут выращивать сразу пять культур, а также заводить овец и коров для продажи молока и шерсти.

Причем стоит отметить, что раздача затронула не только мобильную версию игры, но и компьютерную. Так, установить игру на iOS устройство можно по этой ссылке, а на ПК - по этой.