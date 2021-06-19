Запущена бесплатная раздача игры-симулятора гольфа

В PGA TOUR пользователям предлагается сыграть в гольф, получая за это награды и снаряжение. Особенностью данного симулятора является возможность играть не только по имеющимся правилам, но и создавать собственные. Помимо прочего у игроков есть возможность создать свое поле для гольфа, на что дается больше тысячи настроек.

Сыграть в PGA TOUR бесплатно можно ограниченное количество времени, а именно до 21 июня. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Также на игру сейчас действует 67% скидка, поэтому купить ее можно за 824 рубля вместо 2 499.