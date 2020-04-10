Игры
Сегодня 15:44
Запущена бесплатная раздача игры-симулятора Шерлока Холмса
Акция закончится 16 апреля
Череда выгодных акций на игры продолжается. На этот внести свой вклад решил популярный цифровой магазин Epic Games, на просторах которого была запущена бесплатная раздача игры-симулятора Шерлока Холмс.
Речь об игре от украинской компании Frogwares - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Тайтл представляет из себя квест, в которой геймерам предстоит сыграть за известного детектива Шерлока Холмса. В рамках игры главному герою необходимо раскрыть шесть различных преступлений, ряд из которых представляют собой прямые адаптации оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе.
Напомним, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как вплоть до 16 апреля, 18:00 по московскому времени ее можно загрузить абсолютно бесплатно.