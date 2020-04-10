Запущена бесплатная раздача игры-симулятора Шерлока Холмса

Речь об игре от украинской компании Frogwares - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Тайтл представляет из себя квест, в которой геймерам предстоит сыграть за известного детектива Шерлока Холмса. В рамках игры главному герою необходимо раскрыть шесть различных преступлений, ряд из которых представляют собой прямые адаптации оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе.

Напомним, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как вплоть до 16 апреля, 18:00 по московскому времени ее можно загрузить абсолютно бесплатно.