Запущена бесплатная раздача игры в стиле фильма "Пункт назначения"

Death Coming представляет из себя нелинейную игру-головоломку, в которой геймерам необходимо собирать человеческие души в стиле известной серии фильмов “Пункт назначения”. Так, в игре представлено сотни различных возможностей осуществления “происшествия”, а все для того, чтобы пополнить копилку душ. Кроме того, игроки могут использовать различные предметы как вместе, так и по отдельности для осуществления цели.

Напомним, что в обычное время Death Coming продается за 169 рублей, что, в целом, тоже немного для достаточно нетривиальной головоломки. Однако вплоть до 14 мая игру можно загрузить абсолютно бесплатно и навсегда. Воспользоваться 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке.