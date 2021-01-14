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Запущена бесплатная раздача игры в стиле мрачной сказки Little Nightmares
До 17 января
Хорошая новость для игроков, коллекционирующих тайтлы с бесплатных раздач. На этот раз появилась возможность бесплатно и навсегда скачать игру в стиле мрачной сказки - Little Nightmares.
Little Nightmares представляет из себя кроссплатформенную компьютерную игру с элементами квеста и хоррора. Протагонистом игры является девятилетняя девочка по имени Шестая, которой необходимо выбраться из таинственного подводного корабля под названием Чрево. На пути девочки будут встречаться загадочные гости Чрева, монстры и различные ловушки.
Для того, чтобы скачать игру бесплатно необходимо зарегистрироваться на официальном сайте издательства игры - Bandai Namco Entertainment, а затем, перейдя по этой ссылке, добавить игру в корзину. Впоследствии на почту должен прийти ключ игры для Steam. Стоит отметить, что воспользоваться предложением можно до 17 января текущего года.