Запущена бесплатная раздача игры в стиле мрачной сказки Little Nightmares

Little Nightmares представляет из себя кроссплатформенную компьютерную игру с элементами квеста и хоррора. Протагонистом игры является девятилетняя девочка по имени Шестая, которой необходимо выбраться из таинственного подводного корабля под названием Чрево. На пути девочки будут встречаться загадочные гости Чрева, монстры и различные ловушки.

Для того, чтобы скачать игру бесплатно необходимо зарегистрироваться на официальном сайте издательства игры - Bandai Namco Entertainment, а затем, перейдя по этой ссылке, добавить игру в корзину. Впоследствии на почту должен прийти ключ игры для Steam. Стоит отметить, что воспользоваться предложением можно до 17 января текущего года.