Запущена бесплатная раздача космической ролевой стратегии Halcyon 6

В Halcyon 6: Starbase Commander игрокам предоставляется возможность взять на себя роль управленца экипажем космической станции. В игре можно строить базы, исследовать космос, а также участвовать в тактических корабельных или наземных битвах. Сюжетные повороты в тайтле возникают в зависимости от определенных показателей, в числе которых успехи в инопланетной дипломатии и прочих.

Напомним, что в обычное время Halcyon 6: Starbase Commander продается за 349 рублей, тогда как сейчас ее можно скачать бесплатно. Сделать это можно вплоть до 18 февраля по этой ссылке.