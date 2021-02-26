Запущена бесплатная раздача мистической ролевой игры Sunless Sea

В Sunless Sea геймерам предстоит взять на себя роль капитана парохода, который плывет по подземному морю. “Выиграть” в Sunless Sea можно достижением определенной цели, к примеру разбогатев или же получив звание прославленного морехода, для чего требуется открывать новые места на карте мира. Игра сочетает в себе атмосферу мистики и фэнтези с декорациями Викторианской эпохи.

Отметим, что в обычное время игра продается за 429 рублей, тогда как вплоть до 4 марта ее можно установить совершенно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.