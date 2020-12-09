Запущена бесплатная раздача научно-фантастической ролевой игры Seven: The Days Long Gone

Seven: Enhanced Edition представляет из себя приключенческий стелс-экшен о воре по имени Тэриэль, за которого и предстоит сыграть игрокам. Череда неудачных событий приводит к тому, что главный герой становится узником, отправляющимся отбывать наказание на острове Пе, которого он всячески пытался избегать. Помимо прочего в его голове появился демон, который дал понять протагонисту, что тот не покинет остров, если не будет делать то, что ему говорят.

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