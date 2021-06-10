Запущена бесплатная раздача необычного онлайн-музея

Museum of Other Realities представляет из себя многопользовательский цифровой VR-музей. Игрокам предоставляется возможность смотреть интерактивные картины в симбиозе с фантастическими звуками. Причем находится в необычном музее можно вместе с друзьями. Кроме того, музея постоянно расширяется благодаря поддерживающим проект художникам.

В обычное время Museum of Other Realities продается за 435 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить со 100% скидкой. Воспользоваться предложением можно вплоть до 21 июня 9:00 по московскому времени. Загрузить игру-музей можно перейдя по этой ссылке.