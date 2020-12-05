Запущена бесплатная раздача первой части "Ведьмака"

Об этом представители GOG GALAXY сообщили на своей официальной странице в социальной сети Twitter. В посте они напомнили, что выход долгожданного тайтла Cyberpunk 2077 состоится совсем скоро (10 декабря), а чтобы не терять зря время предложили пользователям воспользоваться бесплатной установкой другой популярной игры от разработчика CD Projeckt RED - The Witcher: Enhanced Edition.

Для того, чтобы установить первую часть “Ведьмака” бесплатно необходимо скачать клиент для GOG - GOG GALAXY, перейти во вкладку “Последнее” и нажать на кнопку раздачи. После всех манипуляций The Witcher: Enhanced Edition должна появится в библиотеке.