Запущена бесплатная раздача шутера c «русским духом» Metro: Last Light Redux

Metro: Last Light Redux представляет из себя улучшенную версию вышедшего в 2013 году продолжения Metro 2033. Протагонистом этой части стал Артем, которому приходится переезжать со своим отрядом с основных линий московского метро в Д6. Тем временем между станциями возгорается гражданская война. Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас ее можно скачать бесплатно по этой ссылке.