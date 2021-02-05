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Запущена бесплатная раздача шутера c «русским духом» Metro: Last Light Redux
До 11 февраля
В онлайн-магазине Epic Games Store обновились игры, участвующие в бесплатной раздаче. На этот раз со 100% скидкой можно скачать шутер c «русским духом» Metro: Last Light Redux, а также стратегическую игру For The King.
Metro: Last Light Redux представляет из себя улучшенную версию вышедшего в 2013 году продолжения Metro 2033. Протагонистом этой части стал Артем, которому приходится переезжать со своим отрядом с основных линий московского метро в Д6. Тем временем между станциями возгорается гражданская война. Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас ее можно скачать бесплатно по этой ссылке.
For The King, в свою очередь, является совокупностью стратегии, пошаговых боев и элементов rogue-like. Обычно игру продают за 435 рублей. Скачать ее можно по этой ссылке.
Отметим, что бесплатная раздача игр продлится до 11 февраля 19:00.