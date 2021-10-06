Запущена бесплатная раздача шутера Ghost Recon

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Запущена бесплатная раздача шутера Ghost ReconРаздают также два дополнения
Компания Ubisoft объявила на своем официальном сайте о бесплатной раздаче шутера Ghost Recon, что приурочено к юбилею тактических боевиков из серии Tom Clancy’s Ghost Recon.
Так, вплоть до 11 октября любой желающий могут бесплатно установить копию оригинальной Ghost Recon. Кроме того, для бесплатной загрузки стали доступны и дополнения Fallen Ghosts к Ghost Recon: Wildlands и «Заговор» к Ghost Recon: Breakpoint.
Загрузить игру можно через специальную страницу раздачи — перейти на нее можно по этой ссылке или же напрямую через Ubisoft Connect — доступен по этой ссылке.
Дополнения бесплатно можно скачать не только на ПК, но и на PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.