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Запущена бесплатная раздача шутера Ghost Recon

Раздают также два дополнения
Компания Ubisoft объявила на своем официальном сайте о бесплатной раздаче шутера Ghost Recon, что приурочено к юбилею тактических боевиков из серии Tom Clancy’s Ghost Recon.
Запущена бесплатная раздача шутера Ghost Recon

Так, вплоть до 11 октября любой желающий могут бесплатно установить копию оригинальной Ghost Recon. Кроме того, для бесплатной загрузки стали доступны и дополнения Fallen Ghosts к Ghost Recon: Wildlands и «Заговор» к Ghost Recon: Breakpoint.

Загрузить игру можно через специальную страницу раздачи — перейти на нее можно по этой ссылке или же напрямую через Ubisoft Connect — доступен по этой ссылке.

Дополнения бесплатно можно скачать не только на ПК, но и на PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.